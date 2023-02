O wycofane z eksploatacji słowackie samoloty sowieckiej konstrukcji poprosił Hegera w czwartek w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef słowackiego gabinetu stwierdził, że negocjacje będą prowadzone także z Komisją Europejską, ponieważ liczy na materialną lub finansową rekompensatę.

Lider najsilniejszej obecnie słowackiej partii opozycyjnej Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) skrytykował pomysł przekazania myśliwców. Zapowiedział, że będzie we wtorek chciał przeforsować w parlamencie rezolucję odrzucającą oddanie MiG-ów Ukrainie. Smer-SD od dawna sprzeciwia się dostawom broni na Ukrainę i krytykuje antyrosyjskie sankcje, a możliwe udostępnienie samolotów myśliwskich Ukrainie określa jako niekonstytucyjne i ograniczające zdolności obronne kraju.

W odpowiedzi Heger skrytykował Fica, mówiąc, że ten odwraca się plecami od mordowania niewinnych ludzi na Ukrainie. Ostrymi słowami potraktował Fica także minister obrony Jaroslav Nad’, który powiedział, że trzykrotny premier jest opłacany przez Rosję. Nazwał go pożytecznym idiotą Moskwy na Słowacji.

Szef rządu i minister obrony wezwali także szefa drugiej co do popularności partii opozycyjnej Głos-Socjaldemokracja (Hlas-SD) Petra Pellegriniego do zajęcia jasnego stanowiska ws. ewentualnego przekazania MIG-ów. Pellegrini, który także piastował urząd premiera i był współpracownikiem Fica, zanim nie stworzył własnej formacji, nie odrzuca dostaw sprzętu dla Ukrainy, ale warunkuje je wspólną decyzją sojuszników z NATO.

Debata o przekazaniu myśliwców dla Ukrainy wpisuje się w rywalizację przed zapowiedzianymi na wrzesień przedterminowymi wyborami. Kolejne sondaże wskazują na wygraną Smer lub Hlas. Obie partie nie zadeklarowały, że będą chciały współtworzyć przyszły rząd. Między innymi dzieli je stosunek do wojskowej pomocy Ukrainie.

Słowackie MIG-29 zostały definitywnie uziemione w sierpniu 2022 r. a do czasu zrealizowania dostaw amerykańskich F-16 obronę słowackiego nieba przejęły Polska i Czechy, do których mają dołączyć Węgry.

Piotr Górecki