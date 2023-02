MRiT działa przede wszystkim na polu gospodarczym, dbamy o rozwiązania umożliwiające utrzymanie relacji handlowych pomimo wojny. 13 czerwca 2022 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wznowiła możliwość ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami legislacyjnymi umożliwiającymi ubezpieczenie m.in. projektów inwestycyjnych w Ukrainie . W naszych działaniach nie zapominamy o ukraińskich przedsiębiorcach, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju - zostały wprowadzone przepisy umożliwiające wszystkim obywatelom Ukrainy legalnie przebywającym na terytorium Polski zakładanie biznesu na takich samych zasadach jak Polakom. MRiT uruchomiło specjalną stronę internetową, na której są informacje o zakładaniu działalności gospodarczej, ale też o podejmowaniu pracy i zatrudnianiu obywateli Ukrainy. Od połowy marca do 31 grudnia 2022 r. obywatele Ukrainy założyli ponad 17,5 tys. nowych działalności gospodarczych. Wspieramy wszelkie inicjatywy mające zacieśniać relacje biznesowe przedsiębiorców z obu krajów. Od maja 2022 r. w Warszawie działa biuro Diia.Business, które powstało w wyniku współpracy mojego resortu z ukraińskim Ministerstwem Transformacji Cyfrowej i Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu Ukrainy. To ukraińskie centrum pomocy dla przedsiębiorców z Ukrainy. Dodatkowo od początku marca małe i średnie firmy z Ukrainy mogą prowadzić swoją działalność z terytorium Polski. W ramach Coworking Ukraina, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oferuje bezpłatną przestrzeń biurową wraz z niezbędną infrastrukturą. PAIH obsługuje również program „Poland. Business Harbour” - kompleksowy pakiet wsparcia, ułatwiający firmom z branży IT bezproblemową relokację na terytorium Polski. To również MRiT odpowiadało za wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych upraszczających zasady nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP i wywozu oraz tranzytu sprzętu ochronnego do Ukrainy.