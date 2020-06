"Mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdania ze strony (kanclerz Niemiec - PAP) Angeli Merkel w sprawie wdrożenia porozumień mińskich. Oznacza to, że Rada może teraz procedować z przedłużeniem sankcji" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Michel.

UE co pół roku przedłuża restrykcje wobec Rosji, ale po raz pierwszy przywódcy zgodzili się na to podczas wideokonferencji. Teraz formalną decyzję w tej sprawie będzie mogła podjąć Rada UE, w której zbierają się przedstawiciele stolic na niższym szczeblu.

UE uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień z białoruskiej stolicy. Mimo że termin w tej sprawie wyznaczono na 31 grudnia 2015 roku, to do dziś nie zostały one w pełni wdrożone.

Sankcje co do których zgodzili się przywódcy unijni dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Oznaczają ograniczenie dostępu do unijnych rynków kapitałowych dla największych rosyjskich instytucji finansowych, firm energetycznych oraz przemysłu obronnego.

Ponadto w ramach restrykcji obowiązuje zakaz eksportu i importu broni do i z Rosji, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w tym kraju. UE ogranicza też Rosji dostęp do strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.