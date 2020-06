Szef doradzającej rządowi Rady Rzeczoznawców ds. Oceny Rozwoju Ogólnogospodarczego Lars Feld ocenił we wtorek, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,5 proc. i nie powróci do obecnego poziomu przed 2022 rokiem. Będzie to największy spadek PKB w historii kraju.

Feld ocenił, że spowodowane pandemią Covid-19 straty mogą być jeszcze dotkliwsze, jeśli dojdzie do drugiej fali zakażeń. Jego zdaniem do takiego scenariusza prawdopodobnie jednak nie dojdzie. Rada prognozuje, że gospodarka zacznie powoli odbijać się już tego lata, a w przyszłym roku PKB osiągnie wzrost o 4,9. Prognozy Rady są nieco bardziej pesymistyczne od przewidywań niemieckiego rządu, który zakłada spadek PKB o 6,3 proc. w tym roku i odbicie o 5,2 proc. w przyszłym. Jeszcze bardziej optymistyczna w swoich ocenach jest Komisja Europejska, która przewiduje, że niemiecka gospodarka wzrośnie w przyszłym roku o 5,9 proc. po spadku o 6,5 proc. w roku obecnym. Rada spodziewa się, że powrót niemieckiego PKB do poziomu sprzed pandemii może nastąpić najwcześniej w 2022 roku. (PAP)