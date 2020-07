"W temacie Chin ważne jest, byśmy wszyscy zachowywali się jak Europejczycy i by nikt nie szukał oddzielnie własnej drogi" - powiedział Maas. Jak zaznaczył, nowa chińska ustawa o bezpieczeństwie państwowym w Hongkongu jest "nadzwyczaj niepokojąca" i wpłynie na stosunki UE z Chinami.

"Uważam, że również teraz Unia Europejska musi szybko zaprezentować jasne stanowisko" - zadeklarował szef niemieckiej dyplomacji. Według niego Chiny będą być może pierwszym sprawdzianem wspólnego działania.

"Jest to jeden z przykładów, które pokazują, że szansę na poszanowanie naszych interesów i wartości mamy tylko wtedy, gdy ubiegamy się o to jako Europejczycy, każdy z nas oddzielnie jest na to za mały" - podkreślił Maas.

Nowa ustawa, która weszła w życie w środę, znacznie rozszerza uprawnienia władz w Pekinie wobec Hongkongu. Czyny naruszające bezpieczeństwo narodowe Chin mają być tam teraz karane nawet dożywotnim pozbawieniem wolności. (PAP)