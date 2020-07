"Państwo jest gotowe, żeby finansowo odpowiedzieć" na zniszczenia, do jakich doszło w wyniku pożaru - powiedział Le Maire w stacji BFM TV, zwracając uwagę na znaczenie budowli dla francuskiej kultury.

"Jest to obowiązek państwa, ponieważ to jego własność. Jest to obowiązek, ponieważ to nasza kultura" - zaznaczył.

Minister dodał, że gdy mieszkał w Nantes przez pół roku, miał okazję usłyszeć "absolutnie wspaniałe" XVII-wieczne barokowe organy, które niestety spłonęły w sobotnim pożarze.

Prokuratura rozważa podpalenie jako jedną z przyczyn pojawienia się ognia, choć nie stwierdzono śladów włamania do świątyni. Policja oczyściła w niedzielę 39-letniego uchodźcę z Rwandy, wolontariusza w diecezji Nantes, z wszelkich podejrzeń i zwolniła go po przesłuchaniu w sprawie pożaru w katedrze.

Pożar, do którego doszło w sobotę rano, strawił wnętrze gotyckiej budowli, doszczętnie niszcząc organy, witraże i obraz. (PAP)