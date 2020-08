Wyniki badań, zorganizowanych we współpracy z Instytutem Statystycznym Istat, można, jak się zauważa, uznać za sensacyjne. Są zarazem potwierdzeniem hipotez niektórych wirusologów, według których faktyczna liczba zakażonych jest znacznie wyższa od oficjalnie podawanej.

Analizy wskazują na to, że kontakt z wirusem miało sześć razy więcej osób niż pokazują to oficjalne statystyki. Podaje się w nich, że do tej pory we Włoszech potwierdzono ponad 248 tys. zakażeń.

Przeciwciała wykryto u 1 mln 482 tys. osób, czyli u 2,5 proc. ludności.

Rezultaty te, jak zastrzeżono, są wstępne i nie pokazują jeszcze pełnego obrazu. Konkluzje zaś sporządzono na podstawie badań serologicznych ponad 64 tys. osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)