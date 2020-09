Poprzedni rekord odnotowano w czwartek, gdy poinformowano o 10 593 nowych zakażeniach w ciągu doby. W sumie od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 428 696 osób.

Resort zdrowia podał również w piątek, że łączna liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła o 123, do 31 249. To oznacza, że liczba zgonów w ciągu ostatniej doby była najwyższa od trzech miesięcy.

Agencja Reutera zauważyła jednak, że w czwartek resort podawał, iż łączna liczba zgonów w wyniku Covid-19 wynosiła 31 095. Oznaczałoby to, że między czwartkiem a piątkiem zmarły 154 osoby, a nie 123, i byłaby to najwyższa liczba zgonów od czterech miesięcy. Reuters zwrócił się do ministerstwa z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale dotąd go nie otrzymał.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń poszczególne regiony zaostrzają restrykcje. W Nicei wprowadzono zakaz gromadzenia się grup powyżej 10 osób w miejscach publicznych i nakazano wcześniejsze zamykanie barów. W poniedziałek podobne środki wprowadziły Marsylia i Bordeaux.

