Macron wskazał, że dysponuje informacjami o obecności w Górskim Karabachu, gdzie toczą się walki między siłami Armenii i Azerbejdżanu, "syryjskich bojowników z ugrupowań dżihadystycznych".

"Mamy dzisiejsze informacje z pewnego źródła, że syryjscy bojownicy z ugrupowań dżihadystycznych przejeżdżali przez Gaziantep (miasto w południowej Turcji, niedaleko granicy z Syrią - PAP), aby dotrzeć na tereny walk w Górskim Karabachu. To bardzo poważny nowy fakt, który zmienia sytuację" - podkreślił francuski prezydent.

Wezwał też do natychmiastowego wstrzymania ognia pomiędzy Azerbejdżanem i siłami armeńskimi w Górskim Karabachu i zaapelował do obydwu stron o powrót do stołu negocjacyjnego.

Macron poinformował również dziennikarzy, że samolot, który ma przywieźć do kraju dwóch francuskich dziennikarzy rannych w Górskim Karabachu, czeka na odlot.(PAP)