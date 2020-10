Od początku epidemii w Niemczech potwierdzono łącznie 300 619 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarły w sumie 9534 osoby.

Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest w Berlinie, Bremie i Hamburgu.

Liczba nowych zakażeń odnotowywanych w Niemczech ciągu doby wzrosła w ostatnim okresie. Od maja do końca sierpnia utrzymywała się na podobnym poziomie - poniżej tysiąca przypadków. Od września obserwowany jest wzrost liczby zakażeń do średnio 2,5 tys. dziennie. Dane opublikowane w niedzielę są niższe, gdyż dotyczą weekendu. W sobotę informowano o 2279 nowych zakażeniach, a były to dane z piątku.

Znacząco zmalała natomiast liczba zgonów. W Niemczech umiera po kilka osób dziennie z powodu Covid-19. W sobotę informowano o dwóch zgonach, w niedzielę - o pięciu. W rekordowym dniu 28 marca w ciągu jednej doby zmarły 6824 osoby, które zachorowały na Covid-19. W maju ta liczba zmalała do mniej niż 100 dziennie.