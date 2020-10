Prezydent we wspólnym wywiadzie dla TVP oraz telewizji Ukraina 24 zaznaczył, że Polska nie zapomina o swoich pobratymcach, z którymi dzieliła trudny los bycia za żelazną kurtyną, którzy - mówił - do tej prawdziwej demokracji, do tego, żeby być częścią tej prawdziwej demokracji, do tego by być częścią Zachodniej Europy dążą.

"Dlatego zawsze, na każdym forum międzynarodowym powtarzam: drzwi do Unii Europejskiej muszą pozostawać otwarte. Państwa, które do Unii Europejskiej chcą wejść, muszą mieć tę perspektywę, że zostaną do tej wielkiej wspólnoty przyjęte. Ukraina do niej dąży, a my Ukrainę na tej drodze zdecydowanie wspieramy. Także wyrazem tego jest moja wizyta" - podkreślił prezydent Duda.

Zełenski mówił z kolei, że na drodze do Unii Europejskiej "jest wiele pasów". "Kraj musi zrobić wiele kroków, aby zostać członkiem UE, zwłaszcza w dziedzinie zwalczania korupcji, tworzenia odpowiedniego, atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego i infrastruktury. Tę ostatnio my starannie rozbudowujemy. W tym roku wybudowaliśmy ok. 6 tys. km dróg" - poinformował.

Podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest jednak to, że Ukraińcy mentalnie są Europejczykami. (PAP)

autor: Monika Zdziera