W ciągu ostatniego tygodnia we Włoszech doszło do podwojenia liczby przypadków zakażeń koronawirusem oraz do znacznego wzrostu obciążenia szpitali - ogłosiła w czwartek medyczna fundacja Gimbe na podstawie monitoringu przebiegu epidemii.

W raporcie odnotowano, że w dniach od 7 do 13 października zanotowanych zostało około 35 tys. kolejnych zakażeń, podczas gdy w poprzednim tygodniu było ponad 17 tysięcy. Liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 wzrosła w ciągu siedmiu dni z ponad 3600 do około 5 tys. Liczba pacjentów na intensywnej terapii zwiększyła się w tym czasie z 319 do 514. Dr Kuchar: Społeczeństwo musi przestrzegać zaleceń, a nie udawać, że to robi Zobacz również W środę zarejestrowano w kraju najwyższy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii: 7332. Pobity został rekord z marca, gdy dziennie przybywało ponad 6 tys. przypadków. (PAP)