"Sytuacja w Szwecji pogorszyła się. W ubiegłym tygodniu liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła o 70 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem" - oświadczył we wtorek główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, dodając, że to jeden z największych zaobserwowanych w Szwecji przyrostów zakażeń.

Według epidemiologa, "wynika to po części z dużej liczby przeprowadzanych testów, ale też z rozprzestrzeniania się wirusa". "Zaczynamy również i tu w Szwecji zbliżać się do punktu krytycznego" - podkreślił Tegnell.

W Szwecji od piątku koronawirusa potwierdzono u 5191 osób, łączny bilans to 115 785 przypadków. Jak podano we wtorek, największy dobowy przyrost od początku pandemii nastąpił w piątek, kiedy zakażenie wykryto u 1870 osób. Poprzedni rekord miał miejsce 24 czerwca (1698 przypadków).

Przedstawione statystyki potwierdzają, że również w Szwecji, podobnie jak w innych krajach Europy, ma miejsce druga fala koronawirusa, choć jeszcze w połowie października Tegnell przekonywał, że wzrosty zakażeń nie dają podstawy do takiego stwierdzenia.

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego skorygował we wtorek liczbę zgonów na Covid-19 o 15, do 5 918. W ciągu ostatniego tygodnia liczba pacjentów z koronawirusem, leczonych na oddziałach intensywnej terapii, wzrosła o 26, do 55. Infekcje dotykają wszystkie grupy wiekowe, najczęściej jednak osoby mające 20-60 lat.

W ostatnich dniach największy przyrost nowych przypadków koronawirusa odnotowywany jest w regionach Sztokholm i Uppsala oraz na południu Szwecji. W Skanii, gdzie w ciągu kilku tygodni dzienna średnia przypadków koronawirusa wzrosła ponad dwukrotnie, do ok. 185, lokalne władze zdecydowały o objęciu tej części kraju dodatkowymi obostrzeniami.

"Musimy nacisnąć hamulec bezpieczeństwa, aby przerwać rozwój epidemii" - apelowała na konferencji prasowej lekarz epidemiolog regionu Skania Eva Melander.

W tym regionie utrzymany zostanie zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, mimo że w zeszłym tygodniu rząd zezwolił na organizację imprez do 300 osób w przypadku zapewnienia miejsc siedzących oraz jednometrowych odstępów. Mieszkańcom Skanii zalecono unikanie transportu publicznego, centrów handlowych, a także poradzono spotykać się jedynie z osobami z własnego grona.

W całej Szwecji nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Urząd Zdrowia Publicznego podaje statystyki związane z koronawirusem od wtorku do piątku, a konferencje prasowe organizowane są we wtorki i czwartki.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)