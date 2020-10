Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał w czwartek władze wspólnoty autonomicznej Madrytu do objęcia regionu kordonem sanitarnym na co najmniej tydzień, co miałoby pomóc w walce z epidemią Covid-19. Takie ograniczenie wprowadzono już w dziewięciu regionach kraju.

Decyzję o objęciu wspólnot kordonem sanitarnym podejmują władze regionalne. Sanchez wezwał do natychmiastowych działań szefową wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso. "Kierujemy się wskazówkami epidemiologów. Twierdzą oni, że sytuacja jest bardzo poważna. Wspólnotę autonomiczną Madrytu trzeba natychmiast zamknąć na co najmniej siedem dni" - powiedział Sanchez podczas czwartkowej debaty w hiszpańskim parlamencie. Na mocy przepisów o kordonie sanitarnym mieszkańcy mogą opuszczać swój region tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak konieczność udania się do pracy czy na uczelnię albo opieka nad chorym członkiem rodziny. Do czwartkowego popołudnia kordonem sanitarnym w Hiszpanii zostało objętych w całości dziewięć z siedemnastu wspólnot autonomicznych tego kraju, a także dwie hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej: Ceuta i Melilla. W środę zakaz wjazdu i wyjazdu z terenu wspólnoty wydały władze Murcji, Kastylii-La Manchy, Kastylii-Leonu oraz Andaluzji. W tym ostatnim regionie kordonem sanitarnym wcześniej objęta została tylko część prowincji Grenada. Marcin Zatyka (PAP)