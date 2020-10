Zapowiedziała, że kierowana przez nią instytucja uruchomi ponadto platformę, dla specjalistów, by mogli wymieniać się informacjami dotyczącymi pandemii.

Komisja ma też pracować nad zatwierdzeniem na poziomie unijnym szybkich testów antygenowych. W planach jest ponadto uruchomienie pilotażowego programu dotyczącego europejskiego formularza lokalizacyjnego dla pasażerów i wprowadzenie go w całej UE przed końcem roku.

Von der Leyen zaapelowała też o masowe ściąganie aplikacji wspomagających wykrywanie kontaktów z osobami zakażonymi. Jak poinformowała na razie aplikacje z trzech krajów są połączone tak, że wymieniają się miedzy sobą informacjami, ale kilkanaście innych ma działać w ten sposób wkrótce.

"Sytuacja zdrowotna w UE jest bardzo poważna. Rośnie liczba infekcji, rośnie liczba hospitalizacji. Rośnie też liczba ofiar śmiertelnych, na szczęście nie tak szybko, ponieważ dziś rozumiemy lepiej, jak zajmować się pacjentami z Covid-19 i chorobą. Rozprzestrzenianie się wirusa przytłoczy nasze systemy opieki zdrowotnej, jeśli nie będziemy działać natychmiast" - powiedziała. Dlatego - jak wskazała - tak ważna jest współpraca między państwami członkowskimi.

Reklama

Po tym jak pierwsza fala (pandemii) opadła, znieśliśmy pewne ograniczenia za szybko. Nie chodzi tu tylko o podróże, bo w ostatnich tygodniach i dziś wieczorem rozmawialiśmy o tym, że mamy wiele różnych środków, które są kluczowe, by utrzymywać liczby zakażeń na niskich poziomach" - podkreśliła von der Leyen.

Jak tłumaczyła konieczne będzie zwalczenie wirusa i utrzymanie niskiej liczby zakażeń do czasu, gdy społeczeństwa nabędą odporność przez szczepienia.

"Będziemy musieli być bardzo ostrożni jeśli chodzi o znoszenie restrykcji i mieć świadomość, że najbardziej efektywny instrument jaki mamy, to to, jak sami się zachowujemy. To są maski, to jest dystans, unikanie zamkniętych pomieszczeń ze słabą wentylacją" - podkreśliła.