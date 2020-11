Rada Ministrów ma ogłosić następny pakiet przepisów zaostrzających kroki, które obowiązują od 26 października.

Eksperci doradzający rządowi sugerują, by zmienić rozporządzenie dotyczące procedury testów na obecność koronawirusa. Twierdzą oni, że ludzie wychodzą z domu w oczekiwaniu na przeprowadzenie testu albo na jego wynik, co czasem trwa kilka dni. Dlatego zdaniem specjalistów należy wprowadzić zasadę wykonywania badań tylko osobom z objawami zakażenia i obowiązek 14-dniowej kwarantanny bez konieczności wykonania testu wobec osób bezobjawowych i z najbliższego otoczenia zakażonych. To w ocenie komitetu uporządkowałoby sytuację i wyjaśniłoby status wielu osób, które świadome kontaktu z zakażonymi dalej nie stosują się do zasad izolacji.

Jak się przypomina, obecnie we Włoszech jest ponad 330 tysięcy zakażonych, z których każda miała średnio kontakt z 10 osobami. To znaczyłoby, że 3,3 miliona osób powinno znajdować się w kwarantannie. Ponadto według tych szacunków biorąc pod uwagę liczbę wykonywanych obecnie testów w domowej izolacji powinno przebywać około 6 milionów Włochów, ale faktycznie liczba tych, którzy stosują się do obowiązujących zasad, jest, jak twierdzą naukowcy, o połowę niższa.

W ocenie specjalistów lepszym rozwiązaniem byłby od razu nakaz kwarantanny bez wymogu końcowego testu, bo po dwóch tygodniach ryzyko zakażenia jest praktycznie zerowe. (PAP)