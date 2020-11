Chodzi zarówno o transmisje telewizyjne, usługi tradycyjne i na żądanie oraz platformy udostępniania wideo.

"Nowe przepisy UE mają na celu stworzenie ram regulacyjnych dostosowanych do ery cyfrowej, prowadzących do bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej zróżnicowanego krajobrazu audiowizualnego. Wzmacniają ochronę widzów, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych, tj. małoletnich, oraz rozszerzają przepisy dot. przeciwdziałania mowie nienawiści na platformy udostępniania wideo, zakładają także promocję różnorodności kulturowej w mediach audiowizualnych" - czytamy w komunikacie.

Termin transpozycji do prawa krajowego zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych upłynął 19 września 2020 r. Tylko cztery państwa (Dania, Węgry, Niderlandy i Szwecja) wdrożyły te przepisy w terminie.

W związku z tym Komisja wysłała wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, prosząc je o dodatkowe informacje w tej sprawie. Teraz państwa te mają mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.