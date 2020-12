Ostateczne porozumienie co do unijnego budżetu i programu NextGenerationEU, to duża szansa na bardzo szybki wzrost gospodarczy w Polsce, nawet o ok. 5 proc. przez najbliższe 3-4 lata - ocenił w czwartek główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

"Dziś mamy combo booster europejskiej i polskiej gospodarki" - napisał na twitterze Bujak, odnosząc się do porozumienia ws. budżetu UE. W czwartek na szczycie UE w Brukseli doszło do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. Jak podkreśliła szefowa KE Ursula von der Leyen dzięki porozumieniu 1,8 biliona euro trafi na wsparcie ożywienia gospodarczego i zbudowanie bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej Unii Europejskiej.