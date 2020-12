To pierwsza w historii kampania informacyjna rządu przeprowadzona na tak szeroką skalę.

W SMS-ie zawarto wezwanie do przestrzegania rekomendacji, w których po raz pierwszy napisano, że "należy", a nie jedynie "powinno się", ich przestrzegać. Następnie odesłano do oficjalnej strony internetowej Krisinformation z informacjami o sytuacjach kryzysowych.

W Szwecji zaleca się m.in. ograniczanie spotkań do własnego kręgu, unikanie centrów handlowych oraz transportu publicznego. Od końca listopada limit publicznych zgromadzeń ograniczono do ośmiu osób, wstrzymano także sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych po godz. 22. Z początkiem grudnia w szkołach średnich wprowadzono zdalne nauczanie.

Kampania informacyjna rządu wywołała liczne komentarze. Akcję skrytykował prezes ośrodka badania opinii Novus, który w mediach społecznościowych napisał, że 91 proc. szwedzkiego społeczeństwa śledzi codziennie informacje o koronawirusie, a 71 proc. robi to co najmniej dwa razy dziennie. "Zamiast do wszystkich, rząd powinien skierować przesłanie do grupy, która nie przestrzega restrykcji" - ocenił Torbjoern Sjoestroem.

Innego zdania jest niezależny dziennikarz Emanuel Karlsten, specjalizujący się w informacjach o Covid-19. "Tak naprawdę jedynym celem rządu było skłonienie nas do rozmowy o treści SMS-a. Mamy nowe, surowsze ogólnokrajowe restrykcje" - zauważył Karlsten.

Jednocześnie media doniosły, że pojawiły się SMS-y od oszustów próbujących podrobić oficjalną wiadomość od rządu z linkiem przekierowującym do innych stron internetowych.

Szwecja ma 10,3 mln mieszkańców, ale w kraju zarejestrowanych jest 22 mln numerów telefonów komórkowych. Liczba ta obejmuje zarówno dzieci, jak i numery, które nie są używane. SMS-y z informacjami od rządu zostały wysłane przez operatorów bezpłatnie.

W Szwecji dane o sytuacji epidemicznej nie są podawane w weekend oraz poniedziałek. W piątek odnotowano 160 zgonów na Covid-19, łączna liczba to 7514. W tym dniu liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się o 7370, do 320 098.