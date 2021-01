W wywiadzie radiowym profesor higieny i medycyny prewencyjnej wyraził opinię, że lockdown potrzebny jest do tego, by przywrócić zdolność wykrywania kontaktów osób zakażonych i umożliwić masowe testy.

"Tylko w ten sposób będziemy mogli odzyskać normalność, której nam brakuje"- dodał w wywiadzie dla stacji Radio Popolare.

Jego zdaniem nie wystarcza podział Włoch na regiony z różnymi strefami kolorów w zależności od stopnia ryzyka zakażeń.

"To wystarcza po to, by utrzymywać epidemię na poziomie stabilnym , ale nie po to, by ją zmniejszyć. Jeśli będziemy dalej zachowywać postawę odraczania wszystkiego i wahania oraz nie będziemy gotowi do masowych testów i tropienia kontaktów, to pandemia będzie się sączyć przez miesiące z punktu widzenia medycznego, ekonomicznego, a także psychologicznego"- ocenił Walter Ricciardi.

"To - zaznaczył - jest jasny dowód naukowy".

"Szkoda, że europejskie rządy tego nie rozumieją"- stwierdził włoski ekspert.