Szef tej organizacji Joao Gouveia powiedział w czwartek, że choć Portugalia nie sfinalizowała jeszcze umów dotyczących pomocy międzynarodowej, to są one jedynie formalnością. Powiedział, że zainfekowani pacjenci z portugalskich miast trafią do szpitali po hiszpańskiej stronie.

“Chorzy z Viana do Castelo zostaną przewiezieni do Vigo, ci z Bragancy trafią do Zamory, zaś pacjenci z regionu Alentejo (…) do Badajoz lub Sewilli” - stwierdził Gouveia.

Według portugalskich mediów od kilku dni wraz z nasileniem się infekcji niektóre samorządy Portugalii zaczęły naciskać na rząd Antonia Costy, aby o pomoc w walce z Covid-19 zwrócił się do UE. Jednym z miast domagających się międzynarodowej pomocy jest Torres Vedras.

W środę do Lizbony dotarli niemieccy lekarze wojskowi, którzy odwiedzili szpitale w aglomeracji stołecznej i rozpoczęli rozmowy z portugalskim resortem zdrowia na temat ewentualnej pomocy. W pierwszej kolejności ma ona polegać na dostarczaniu sprzętu lekarskiego z RFN.

W poniedziałek ministerstwo zdrowia Portugalii poinformowało, że gabinet Costy rozważa wystąpienie o pomoc do państw UE w związku z nasileniem się epidemii. Nazajutrz resort potwierdził, że finalizuje już rozmowy z członkami Unii w tej sprawie.