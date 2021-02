Jak poinformował we wtorek dziennik "El Independiente", na podstawie informacji MSW Hiszpanii, łącznie do końca 2022 r. rząd premiera Pedra Sancheza wyda na loty z deportowanymi imigrantami około 11 mln euro. Realizowane są one maszynami mogącymi zabrać na swój pokład od 75 do 200 osób.

Według dziennika nowe umowy z tanimi liniami lotniczymi przewidują, że hiszpański rząd musi wydać na te loty średnio 605 tys. euro miesięcznie. MSW zastrzegło, że ostateczny koszt tych podroży może wzrosnąć o 10 proc.

Centrolewicowy gabinet Sancheza nie ograniczył deportowania nielegalnych imigrantów podczas pandemii koronawirusa - przypomina dziennik "El Mundo". Gazeta pisze, że najczęściej byli oni kierowani do państw Afryki Północnej i Subsaharyjskiej.

Według MSW Hiszpanii w 2020 r. nielegalnie przybyło do tego kraju 41,8 tys. imigrantów, czyli o 29 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Nielegalni imigranci przybywają głównie na Wyspy Kanaryjskie. W 2020 r. na archipelag dostało się 23 tys. migrantów z Afryki, czyli dziesięć razy więcej niż w 2019 r. Ponad 9 tys. z nich zostało już deportowanych do krajów swojego pochodzenia.