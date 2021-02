"Niezależnie od tego, czy Ławrow powiedział to czy tamto, niezależnie od tego, jak Kreml próbował z tego się wycofywać, to co jest ważne dla UE to fakt, że stan relacji między UE a Rosją nie jest dobry. Właściwie osiągnął najniższy punkt" - oświadczył Stano.

"Układamy stosunki z innymi krajami w oparciu o wartości, nasze interesy, szacunek dla prawa międzynarodowego i zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy. (...) Za każdym razem kiedy druga strona jest gotowa do takiej współpracy i dialogu. (...) Rosja dała jasno do zrozumienia, że nie jest gotowa, żeby iść w tym kierunku. Przez różne sygnały, a nie tylko przez jeden wywiad" - podsumował rzecznik KE.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w piątek w wywiadzie telewizyjnym, że Moskwa jest gotowa do zerwania relacji z UE w przypadku sankcji, które będą zagrażały jej gospodarce. "Nie chcemy izolować się od życia międzynarodowego, ale trzeba być na to gotowym" - dodał.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)