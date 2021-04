Komisja Europejska zdementowała informacje, że doszło po raz kolejny do zablokowania eksportu szczepionek z Unii Europejskiej do Australii. Canberra informowała wcześniej, że doszło do wstrzymania eksportu zamówionych 3 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca.

"Nie możemy potwierdzić żadnych nowych decyzji zablokowania eksportu szczepionek do Australii czy innego kraju" - powiedział na konferencji w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer. KE odrzuciła jak dotąd tylko jeden z łącznie 491 wniosków o eksport szczepionki COVID-19 (właśnie do Australii), a siedem wniosków jest obecnie rozpatrywanych. Wstrzymanie eksportu zamówionych 3 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca z Europy komplikuje program szczepień przeciw Covid-19 w Australii - przyznał we wtorek p.o. głównego lekarza kraju Michael Kidd. Jak dotąd w kraju podano 843 tys. dawek, czyli ponad 3 mln mniej niż planowano. "Do tej pory mieliśmy otrzymać ponad 3 mln dawek szczepionki z zagranicy, które nie dotarły do Australii w związku z problemami z dostawami w innych częściach świata" - powiedział Kidd telewizji Sky News. Australia, która szczepienia zaczęła później niż większość wysoko rozwiniętych państw, miała w pierwszej fazie programu szczepień polegać na dostawach z Europy, choć zdecydowana większość - 50 mln z 53 mln zamówionych dawek szczepionki AstraZeneki - ma zostać wytworzona w kraju. W marcu Komisja Europejska wzmocniła mechanizm pozwalający na wstrzymanie eksportu szczepionek firm, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec UE, do krajów, które nie zezwalają na eksport szczepionek do Europy i gdzie sytuacja epidemiczna jest lepsza. W obliczu problemów z dostawami rodzima produkcja przez firmę CSL została przyspieszona, a pierwsze wyprodukowane pod Melbourne dawki trafiły na rynek w ostatnim tygodniu marca. Nie wystarczyło to jednak, by zrealizować plan władz, zakładający podanie 4 mln dawek do końca miesiąca. Jak dotąd zaadministrowano 843 tys. dawek z ponad 2,5 mln wyprodukowanych. Większość z wytworzonych już partii wciąż czeka jednak na aprobatę urzędu TGA, który musi zatwierdzić każdą partię produktu. Akcja szczepień ma jednak wkrótce przyspieszyć, a australijskie władze mają nadzieję, że do końca października dostępna będzie wystarczająca liczba dawek, by zaszczepić wszystkich 25 mln mieszkańców kraju. W odróżnieniu od większości świata sytuacja epidemiczna w Australii od miesięcy pozostaje dobra; notowane są jedynie pojedyncze, w większości "importowane" przypadki. Od początku pandemii w kraju wykryto 29 tys. zakażeń i zmarło 909 osób. Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)