Na początku marca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zagroziła, że ​​wstrzymany zostanie eksport szczepionek na Covid-19 wyprodukowanych w UE do Wielkiej Brytanii, chyba że Brytyjczycy odwzajemnią się i rozpoczną wysyłkę dawek do UE.

Groźby przewodniczącej Komisji Europejskiej podobno popierają rządy Niemiec, Francji, Danii i Włoch, ale problem wzajemności eksportowej szczepionek nadal występuje.

Spór rozwinął się w związku z poważnym niedoborem dawek, które AstraZeneca miała dostarczać państwom członkowskim UE. Firma podała, że ​​zamiast zapewnić 300 milionów dawek w pierwszej połowie roku, będzie w stanie dostarczyć tylko 100 milionów ze względu na problemy produkcyjne i kontrolę eksportu.

Zgodnie z przeglądem opublikowanym przez KE 24 marca, UE kontynuowała eksport szczepionek do Wielkiej Brytanii. Do 12 marca na Wyspy wysłano 9,1 miliona dawek szczepionki przeciw Covid-19, a do 24 marca eksport wzrósł do 10,9 miliona dawek. Inne kraje otrzymały jednak większe przydziały w tym samym okresie. Eksport szczepionek do Kanady wzrósł z 3,9 mln dawek sprzedanych do 12 marca do 6,6 mln dawek 24 marca. Japonia, która wkrótce rozpocznie szczepienia seniorów, otrzymała 2,7 miliona dawek do 12 marca i 5,4 miliona dawek do 24 marca. 5 kwietnia na lotnisko w Tokio dotarła największa jak dotąd przesyłka zawierająca 2 miliony dawek z Belgii.