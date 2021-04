Beaune ostro skrytykował opóźnienia w dostawie szczepionki firmy AstraZeneca w ostatnich tygodniach. Krytykując brak przejrzystości w działaniach tej firmy, francuski polityk poinformował, że do brytyjsko-szwedzkiego koncernu wysłano zawiadomienie o wszczęciu procedury prawnej w związku z opóźnieniami – podały stacje RTL i LCI oraz dziennik "Le Figaro".

Sekretarz stanu ds. europejskich stwierdził również, że "nie może zagwarantować normalnych wakacji w tym roku" z powodu mutacji koronawirusa. "Robimy wszystko, aby możliwe były podróże najpierw między francuskimi regionami, potem po Europie. Mam nadzieję, że latem można będzie je wznowić, ale nie mogę dziś podać dokładnego harmonogramu" – dodał Beaune.

Jego zdaniem wszczęcie rozmów między Niemcami a Rosją na temat zakupu szczepionki Sputnik V to "cios komunikacyjny". Beaune tłumaczył podjęte działania "kontekstem wyborczym nad Renem"; we wrześniu w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem stwierdzono u 34 895 osób, co zwiększyło ogólną liczbę zainfekowanych od początku epidemii w tym kraju do 5 058 680. W szpitalach w ciągu doby zmarło 176 chorych, przez co liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 98 778 – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1305 chorych na Covid-19, w tym 286 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem wzrosła o 433 i wynosi teraz 30 671. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5838 osób.

Do tej pory przeciwko koronawirusowi we Francji zaszczepiono 10 809 209 osób, tj. 16,1 proc. ludności i 20,6 proc. dorosłej populacji. Dwie dawki szczepionki otrzymało 3 721 019 osób, tj. 5,6 proc. ludności i 7,1 proc. dorosłej populacji. Według ministerstwa zdrowia w niedzielę podano 100 206 dawek, w tym 63 975 pierwszych i 36 231 drugich.

z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)