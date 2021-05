Przedstawiciele KE byli pytani w piątek o słowa polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że poruszy w Porto kwestię konieczności bezpłatnego dostępu do patentów na szczepionki dla wszystkich tych, którzy mają możliwości technologiczne, aby je wyprodukować.

Jak powiedziała rzeczniczka KE Dana Spinant, Komisja jest gotowa dyskutować o pragmatycznych i efektywnych rozwiązaniach, które pozwolą zwiększyć produkcję szczepionek na świecie.

Dodała, że UE dzieli się już szczepionkami z resztą świata. Eksportuje tyle samo, co rozprowadza wśród krajów członkowskich. "Ponad 200 mln dawek zostało wyeksportowanych i 200 mln zostało redystrybuowanych wśród krajów UE" - powiedziała.

"Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat pomysłów czy opcji dot. patentów, żeby przekonać się, w jaki sposób może to pomóc nam przyspieszyć szczepienia na świecie" - powiedziała Spinant.

Dodała, że kwestia patentów będzie dyskutowana przez przywódców na szczycie w Porto.

Będziemy dążyć do tego, by przekonać najbogatsze państwa będące posiadaczami patentów do produkcji szczepionek przeciw COVID-19 do udostępnienia patentów - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE. Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie - zadeklarował.

Prezydent USA Joe Biden wyraził w środę poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw Covid-19. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie.

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Po oświadczeniu Bidena Komisja Europejska zapewniła, że chce zwiększać możliwości produkcji szczepionek. Jednak dwa tygodnie temu szefowa KE Ursula von der Leyen oznajmiła w wywiadzie dla dziennika "The New York Times", że "nie jest zwolenniczką uwalniania patentów".

Szczyt społeczny w Porto, który rozpoczyna się w piątek potrwa dwa dni. Unijni liderzy będą rozmawiać m.in. o przedstawionym przez KE planie działań społecznych. KE wyznaczyła cele, które powinny zostać osiągnięte w całej UE do 2030 r., w tym zwiększenie stopy zatrudnienia przynajmniej do 78 proc., zwiększenie liczby dorosłych biorących udział w kursach i szkoleniach do 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Von der Leyen: z zadowoleniem przyjmuję wezwanie premiera Polski dotyczące szczepionek

Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek przeciw Covid-19 na całym świecie - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na Twitterze.

"Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek na całym świecie. Cieszę się z pracy z premierem Mateuszem Morawieckim na rzecz dzielenia się szczepionkami z sąsiadami i partnerami, w tym z naszymi przyjaciółmi z Partnerstwa Wschodniego" - oświadczyła von der Leyen, nawiązując do wcześniejszych słów polskiego premiera.

Morawiecki, cytowany przez kancelarię premiera na Twitterze, powiedział, że "także dla biedniejszych krajów południa naszego globu należy dostarczyć szczepionki".

"Nie chcemy dopuścić do czwartej fali, albo sprawić żeby była jak najmniejsza. Jeżeli gdzieś jej echa będą na świecie to nie chcemy żeby dotarła do nas" - wskazał.