"Licencje dobrowolne są skuteczniejszym narzędziem ułatwiającym zwiększenie produkcji i dzielenie się wiedzą specjalistyczną, jednak w kontekście pandemii licencje przymusowe są całkowicie uzasadnione" - oświadczył Dombrovskis podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej patentom na szczepionki.

Licencja przymusowa polega na tym, że rządy mogą zezwolić na produkcję opatentowanego produktu bez zgody właściciela patentu. Nie oznacza to jednak zawieszenia praw patentowych. Konkretnie, w przypadku szczepionek na Covid-19 mogłoby to wyglądać tak, że rządy przyznałyby licencje na produkcję szczepionek przedsiębiorstwom, które byłyby gotowe robić to po kosztach. Właściciele patentów wciąż mieliby jednak prawo do ubiegania się o odszkodowania.

Dombrovskis zastrzegł jednak, że państwa rozważające ewentualne zastosowanie tego rozwiązania powinny skonsultować to ze Światową Organizacją Handlu (WTO).

Wiceszef KE poinformował również europosłów, że Komisja Europejska przedstawi WTO plan zwiększenia dostępności szczepionek. Zakłada on przede wszystkim zmniejszenie do minimum ograniczeń eksportowych gotowych preparatów i ich składników.

Jest to odpowiedź na propozycję prezydenta USA Joe Bidena, który chce uwolnienia patentów na szczepionki.