Odniesienie do Tajwanu byłoby pierwszym tego rodzaju wskazaniem we wspólnym oświadczeniu przywódców Japonii i UE – wskazuje japońska gazeta. W ubiegłym miesiącu podobne oświadczenie wydano po spotkaniu premiera Japonii Yoshihide Sugi z prezydentem USA Joe Bidenem, co spotkało się z krytyką i niezadowoleniem Chin.

Dzisiejsze wspólne oświadczenie ma zostać wydane po czwartkowej telekonferencji japońskiego premiera z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Napięcia w regionie

Chiny postrzegają Tajwan jako część swojego terytorium. Napięcia między Tajwanem a Państwem Środka pogorszyły się ostatnich miesiącach m.in. na skutek chińskich ćwiczeń wojskowych w Cieśninie Tajwańskiej. Przez wielu analityków jest to interpretowane jako czynnik zwiększający ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Chinami a Tajwanem, w który ostatecznie mogłyby też włączyć się Stany Zjednoczone.

W ostatnim czasie państwa europejskie zwiększały swoje zaangażowanie w regonie Azji Południowo-Wschodniej. Francuskie siły brały udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z USA i Japonią, zaś Niemcy jeszcze w tym roku mają wysłać w ten region fregatę. Z kolei Wielka Brytania wyśle na Daleki Wschód nowy lotniskowiec Queen Elizabeth, który w ramach swojej pierwszej podróży zatrzyma się m.in. w Japonii oraz w Korei Południowej.