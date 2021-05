KE chce też, aby w pełni zaszczepione osoby posiadające certyfikaty szczepień były zwolnione z testów związanych z podróżą lub kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki.

„Ostatnie tygodnie przynoszą ciągły trend spadkowy liczby zakażeń, co pokazuje sukces kampanii szczepień w całej UE. Równolegle zachęcamy również do przystępnych cenowo i szeroko dostępnych możliwości testowania. W tym kontekście państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia związane z Covid-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i w zakresie podróży. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie (osób - PAP), biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID" - powiedział w Brukseli Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Stopniowe łagodzenie restrykcji w podróżach dzięki certyfikatowi COVID

"Europejczycy powinni cieszyć się bezpieczeństwem i relaksem podczas lata. W miarę postępu szczepień proponujemy stopniowe łagodzenie środków związanych z podróżami w skoordynowany sposób za pomocą naszego wspólnego narzędzia: unijnego cyfrowego certyfikatu COVID" - napisała na Twitterze von der Leyen.

Jak dodała, certyfikaty przyniosą "przejrzystość i przewidywalność", gdy wznowiony zostanie swobodny przepływ ludzi w UE.