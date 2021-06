"Komisja Europejska podjęła dziś (w środę - PAP) decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Luksemburgowi oraz o zwróceniu się do Trybunału o nakazanie zapłaty kar finansowych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wszystkich środków krajowych niezbędnych do transpozycji przepisów UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty korzyści pochodzących z przestępstwa" - poinformowała KE.

Przepisy te ułatwiają organom państw członkowskich odzyskiwanie dochodów, które przestępcy czerpią z poważnej i zorganizowanej przestępczości. Jak przekonuje Komisja, zabezpieczanie i konfiskata dochodów i mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa pozbawia przestępców nielegalnie nabytego mienia.

"Jest to kluczowe narzędzie przełamywania modeli biznesowych przestępców i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Jest to również sposób na powstrzymanie procederu prania dochodów z przestępstwa i inwestowania ich w legalną lub nielegalną działalność gospodarczą. Przepisy te pomagają chronić gospodarkę przed infiltracją przez przestępców i korupcją oraz doprowadzają do zwrotu zysków pochodzących z działalności przestępczej organom publicznym świadczącym usługi dla obywateli" - wyjaśniła Komisja Europejska.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do 4 października 2016 r. W listopadzie 2016 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Luksemburgowi.