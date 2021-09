“Opublikowane dziś dane Eurostatu pokazują, że podobnie jak polska gospodarka, gospodarka europejska powróciła na ścieżkę wzrostu. Nasza gospodarka wypada jednak lepiej od gospodarki UE. Polski PKB w drugim kwartale 2021 r. był o 0,6 proc. wyższy niż w czwartym kwartale 2019 r. Dla porównania, PKB w UE, mimo silnego wzrostu aktywności, był w drugim kwartale 21’ o 2,2 proc. niższy niż przed pandemią” - stwierdził szef resortu finansów.

Według Kościńskiego wzrost dynamiki PKB w UE to efekt silnego ożywienia aktywności w sektorze usług i kontynuacji dynamicznego wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym.

“Roczne tempo wzrostu PKB w UE zwiększyło się do 13,8 proc., a w strefie euro do 14,3 proc.. Musimy jednak pamiętać, że tak wysokie dynamiki roczne PKB i jego składowych to m.in. efekt słabej bazy sprzed roku, kiedy pierwsza fala pandemii doprowadziła do załamania aktywności w europejskiej gospodarce” - podkreślił minister.

Eurostat we wtorek podał, że Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 2,2 proc. kwartał do kwartału a rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w drugim kwartale o 14,3 proc.