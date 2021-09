Dotąd trzecią dawkę podano 525 tys. osób. Na Węgrzech terminy na przyjęcie 3. dawki można rezerwować na specjalnej stronie internetowej lub u lekarza rodzinnego od 1 sierpnia.

Według władz trzecia dawka jest szczególne zalecana w przypadku osób starszych, przewlekle chorych oraz o osłabionej odporności.

Z zestawienia przygotowanego w sierpniu przez dziennik „Nepszava” wynika, że do przyjęcia trzeciej dawki chętne są przede wszystkim osoby, które poprzednio otrzymały preparat chińskiej firmy Sinopharm.

Na portalu medRxiv w lipcu opublikowano badanie, z którego wynika, że 25 proc. osób powyżej 60. roku życia zaszczepionych na Węgrzech tym preparatem nie wykształciło przeciwciał. W przypadku Pfizera nie stwierdzono ani jednego takiego przypadku.

Bardzo powoli rośnie natomiast na Węgrzech liczba nowych chętnych na szczepionkę. Próg 5,5 mln zaszczepionych przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką Węgry osiągnęły na początku lipca i do tej pory liczba ta wzrosła tylko do 5,84 mln (na 9,73 mln mieszkańców).

Tymczasem pogarszają się dane epidemiczne. W ciągu ostatniej doby kolejne 4 osoby zmarły na Covid-19 i stwierdzono 246 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do 6635, a chorych na Covid-19 wymagających opieki szpitalnej - do 300.