Cenzorskie możliwości telefonów komórkowych tak zaniepokoiły naszych wschodnich sąsiadów, że litewskie Ministerstwo Obrony przygotowuje projekt ustawy zakazującej instytucjom publicznym nabywania „niezaufanego” sprzętu. Ma ona trafić do parlamentu jeszcze w tym roku. Wiceminister obrony Margiris Abukevicius powiedział Reutersowi, że jest oczywiste, iż „konsekwencje tych przepisów byłyby podobne do wcześniejszych przepisów dotyczących 5G”. W tej drugiej sprawie parlament w Wilnie przyjął ustawę dopuszczającą do budowy nowej sieci – ze względów bezpieczeństwa narodowego – tylko sprzęt zatwierdzony przez rząd. Regulacje uderzyły w Huaweia.