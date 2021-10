We wtorkowym komunikacie TK przypomniał, że w sprawie sądzonego od poniedziałku w Sassari na Sardynii Puigdemonta oraz obecnych na jego procesie Comina i Ponsati SN skierował już do władz Włoch żądanie ekstradycji separatystycznych polityków do Hiszpanii.

Sędziowie TK stwierdzili, że pomimo zawieszenia przez włoski wymiar sprawiedliwości procesu przeciwko Puigdemontowi jest on wciąż poszukiwany, a wystawiony za nim kilkakrotnie ENA jest ważny.

W poniedziałek sąd apelacyjny w Sassari orzekł o zawieszeniu postępowania wobec byłego premiera Katalonii. Prowadzący sprawę sędziowie wyjaśnili, że będą oczekiwali na orzeczenie ze strony Sądu UE.

W uzasadnieniu decyzji włoski sąd stwierdził, że wznowi proces po wydaniu przez sędziów UE orzeczenia precyzującego czy Puigdemont chroniony jest czy też nie immunitetem eurodeputowanego. W marcu 2021 roku Parlament Europejski przegłosował pozbawienie immunitetu europosłów Puigdemonta, Comina oraz Ponsati. Katalońscy politycy odwołali się od tej decyzji.