Występujący w imieniu słoweńskiej prezydencji w Radzie UE minister spraw zagranicznych tego kraju Anże Logar przypomniał, że przez Białoruś transportowani są nielegalni imigranci, a w 2021 r. ich liczba na granicach z Litwą, Łotwą i Polską wzrosła 15-krotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

"Jesteśmy świadkami szczególnej presji na granicy polsko-białoruskiej. Mamy do czynienia z wojną hybrydową ze strony reżimu białoruskiego. Widzimy już też ruch wtórny (migrantów) w ramach samej Unii Europejskiej. Musimy pamiętać, jak poważne są hybrydowe zagrożenia. Skuteczne kontrolowanie zewnętrznych granic jest absolutnie kluczowe, jeśli chcemy zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego" - apelował szef MSZ Słowenii.

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson skonstatowała, że "mamy do czynienia z nielegalnym, zdesperowanym reżimem, który wysyła ludzi na granice w odwecie za sankcje Unii Europejskiej".

"Po naszej stronie granicy bardzo ważna jest pełna przejrzystość, żeby rozwiewać plotki i zapewnić konieczne wsparcie dla Polski oraz tych, których życie jest zagrożone. My powinniśmy trzymać się zasad praworządności" - podkreśliła.

Występujący w imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) Joachim Brudziński na wstępie podziękował funkcjonariuszom pełniącym służbę na zewnętrznych granicach UE.

"To na ich ramionach spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za to, żebyście państwo mogli tutaj w Strasburgu, czy w Brukseli, podczas posiedzeń plenarnych wypowiadać czasami niezbyt mądre kwestie, żebyście mogli być bezpieczni" - podkreślił.

"Osoby usiłujące nielegalnie przekroczyć granicę przebywają na terytorium Białorusi (...) legalnie. Taki status daje im możliwość zgłoszenia się na przejściach granicznych w celu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Należy przypuszczać więc, że świadomie wybierają nielegalny sposób przekroczenia granicy (...), aby omijając restrykcje w polskich systemach zalegalizować swój pobyt w Unii Europejskiej. Tylko około 44 proc. migrantów przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców Straży Granicznej złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Większość zatrzymanych deklaruje chęć podróży do Europy Zachodniej - do Niemiec, Holandii, Belgii. Zapytajcie mieszkańców Berlina, Monachium, Madrytu czy chcą tych nielegalnych migrantów?" - powiedział były szef MSWiA RP.

Europoseł Wiosny Łukasz Kohut oskarżył z kolei polską Straż Graniczną o okrucieństwo.

"Ta historia wydarzyła się w ubiegłym tygodniu w Polsce. Po północy grupa Kurdów została zatrzymana przez Straż Graniczną. Migranci deklarowali, że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową, jednak zostali wywiezieni, odepchnięci w kierunku lasu po białoruskiej stronie. Temperatura przy gruncie oscylowała wokół -5 stopni Celsjusza. Wśród migrantów była czwórka dzieci. (...) To putinowskie okrucieństwo i putinowska zagrywka, którą niestety rząd PiS legalizuje. To postępowanie niehumanitarne. Nikt nie powinien być pozostawiony na pastwę losu w zimnym lesie, w szczególności dzieci. To niezgodne z Konwencją genewską, Europejską Konwencja Praw Człowieka i z polską Konstytucją. (...) Tortury na granicy polsko-białoruskiej muszą się skończyć. Potrzebna jest pomoc międzynarodowa" - zaznaczył polityk.

Europosłanka PiS Beata Kempa przypomniała, że Polska znajduje się na celowniku Białorusi.

"Wobec mojej ojczyzny prowadzona jest wojna hybrydowa. Działania prowadzone są przez Mińsk, (ale) zostały opracowane i przygotowane w Moskwie. Mają one na celu destabilizację całego regionu Europy Środkowej oraz niszczenie reputacji polskich służb ochraniających granicę zewnętrzną Unii. Niestety fake newsy stały się stałym elementem architektury dezinformacji wykorzystywanym prze Rosjan. Stąd tak wiele negatywnych informacji o działaniach Polski na granicy z Białorusią" - wskazała.

"Polska przestrzega wszelkich reguł międzynarodowych. Polska wysłała pomoc, konwoje humanitarne, które zostały zatrzymane brutalnie przez reżim Łukaszenki. Jako wspólnota nie możemy dać się podzielić i wszyscy musimy stanąć ramię w ramię z polską Strażą Graniczną oraz wojskiem" - zaapelowała Beata Kempa.