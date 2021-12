Bez wątpienia Niemcy są najsilniejszym, więc również najbardziej wpływowym państwem w UE. Wynika to wprost m.in. z ich liczby ludności. Nie oznacza to jednak wcale, że mogą robić w UE, co im się żywnie spodoba. Jest wręcz przeciwnie, ich pomysły regularnie upadają lub są forsowane rozwiązania, którym akurat są przeciwni. RFN przegrywa też przed europejskimi sądami, a ich korzyści ze wspólnego rynku proporcjonalnie nie są wcale większe niż wielu innych państw UE, w tym Polski. Nie ma więc żadnego powodu, by z góry twierdzić, że pogłębianie integracji europejskiej musi się skończyć utworzeniem nowego imperium niemieckiego (lub nawet niemiecko-francuskiego). Oczywiście może tak się zdarzyć, ale na zasadzie samospełniającej się przepowiedni.