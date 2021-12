Cena megawatogodziny gazu na holenderskim rynku kontraktów terminowych (TTF) wzrosła we wtorek do 180 euro (17:00). To najwyższa cena w historii.

Ceny gazu znów biją rekordy. We wtorek były one wyższe niż w październiku, gdy po raz pierwszy zaczęto mówić o kryzysie energetycznym. Reklama Wtorkowy wzrost ceny można wiązać z przerwami w dostawie tego surowca przez gazociąg jamalski. Od soboty do Europy dociera tą drogą mniej gazu, co zachodnioeuropejscy politycy bezpośrednio wiążą z polityczną grą Kremla. Jednocześnie, jak zauważa dziennik „Financieele Dagblad”, na wzrost mogła wpłynąć decyzja Francji o zamknięciu czterech reaktorów jądrowych w celu ich konserwacji. URE: fotowoltaika zdominowała grudniowe aukcje dla OZE Zobacz również Rząd stara się ograniczyć koszty dla indywidualnych odbiorców poprzez obniżkę podatku energetycznego. Ma to obniżyć przeciętnemu gospodarstwu domowemu rachunek za prąd i gaz o około 400 euro w 2022 r. Wysoka cena gazu w Holandii doprowadziła już do upadku pięciu dostawców: nie mogli już sobie pozwolić na wysokie stawki rynkowe.