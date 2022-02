Borrell i Blinken uczestniczą w poniedziałek w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu energetycznemu wspólnie z minister energii Jennifer Granholm i unijną komisarz ds. energii Kadri Simson.

Rozpoczynając spotkanie, szefowie dyplomacji zgodnie ocenili, że Rosja próbuje wykorzystać energetykę do wywierania politycznej presji na Europę.

"Rosja nie waha się przed używaniem dostaw energii do Europy jako broni, by osiągać geopolityczne zyski w środku fali kryzysu cen energii na całym świecie" - powiedział Borrell. Dodał, że choć trwają próby dyplomatycznego rozwiązania sporu, dalsza agresja przeciwko Ukrainie będzie się wiązać z odpowiedzią Europy. Hiszpan zaznaczył, że UE zwróciła się do największych producentów energii, by zabezpieczyć dostawy surowców, zarówno dla samej Unii, jak i m.in. Ukrainy i Mołdawii.

Pomoc w tej sprawie zadeklarował Blinken, który zapowiedział, że USA "zrobią wszystko, co możliwe", by złagodzić jakiekolwiek zakłócenia w dostawach gazu i w rzeczywistości już to robi, prowadząc rozmowy z producentami.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że obecny kryzys pokazuje konieczność dywersyfikacji źródeł energii i przyspieszenia transformacji w kierunku źródeł odnawialnych.

"Żaden kraj nie był nigdy szantażowany poprzez blokowanie dostępu do słońca czy wiatru. To nie jest tylko kwestia energii i klimatu. To potencjalnie największy plan pokojowy, jaki kiedykolwiek istniał, by zbudować niezależność energetyczną w oparciu o czystą energię" - powiedziała minister energii USA Jennifer Granholm.