We wtorek w Rotterdamie, w Holandii rozpoczął się kongres Europejskiej Partii Ludowej. W środę mają zostać wybrani m.in. wiceprzewodniczący EPL oraz sekretarz generalny.

Kongres, który planowo powinien odbyć się w listopadzie tego roku, został przyspieszony ze względu na decyzję Donalda Tuska o powrocie do polskiej polityki i objęciu w ubiegłym roku funkcji szefa Platformy Obywatelskiej. Sam Tusk zastrzegał w lipcu zeszłego roku, że nie ma przeszkód prawnych lub formalnych do tego, by łączył oba stanowiska, jednak - jak mówił - zdecydował, iż skupi się wyłącznie na sprawach krajowych.

Na Manfreda Webera, wiceprzewodniczącego bawarskiej CSU, dotychczasowego szefa frakcji EPL w europarlamencie, głosowało 447 delegatów kongresu; przeciwko opowiedziało się 55. Przebieg kongresu, w tym ogłoszenie wyników wyborów na przewodniczącego, można było śledzić online na stronie Europejskiej Partii Ludowej.

Duża część dyskusji na kongresie została poświęcona wojnie w Ukrainie. Głos zabrali m.in. były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i b. premier tego kraju Julia Tymoszenko. Ich partie także należą do Europejskiej Partii Ludowej.

Kongres specjalną nagrodą za poświęcenie na rzecz demokracji i wolności w Rosji uhonorował lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

Kandydatem na nowego sekretarza generalnego EPL jest grecki polityk Thanasis Bakolas. O funkcje wiceprzewodniczących ubiega się 11 osób: europoseł PO Andrzej Halicki, holenderska europosłanka Esther de Lange, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel (Bułgaria), hiszpański europoseł Esteban González Pons, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Johannes Hahn (Austria), europoseł niemieckiej CDU David McAllister, rumuński europoseł Siegfried Muresan, poseł fińskiego parlementu (Eduskunty) Petteri Orpo, b. francuski europoseł Franck Proust, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Šuica (Chorwacja) oraz b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani (Włochy).

W składzie władz EPL mają się też znaleźć przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Do Europejskiej Partii Ludowej należy kilkadziesiąt partii, w tym polskie: Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, niemieckie partie chadeckie CDU i CSU, hiszpańska Partia Ludowa, francuscy Republikanie, włoska Forza Italia, węgierska KNDP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa), a także ukraińskie partie: UDAR mera Kijowa Witalija Kliczki, Batkiwszczyna b. premier Julii Tymoszenko oraz Europejska Solidarność b. prezydenta Petro Poroszenki.(PAP)

autor: Marta Rawicz