Jak podkreśla "SE", złotówka traci na wartości w stosunku do uznanych w świecie walut, ale mimo to nie chcemy z niej rezygnować. W sondażu 65 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro, za było 35 proc.

"To efekt obrzydzenia euro oraz Unii Europejskiej przez część polityków. Przeciętny Kowalski nie wie, co oznacza wejście do strefy euro, nie zna korzyści i zagrożeń - skomentował wyniki sondażu ekonomista Marek Zuber.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 czerwca na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych osób.

