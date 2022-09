– Inflacja HICP w poszczególnych państwach strefy euro stale rośnie. Najwyższa w dalszym ciągu występuje w państwach bałtyckich, a w Estonii przekroczyła już 25 proc. rok do roku. Najniższą inflację HICP odnotowano we Francji (6,5 proc. rok do roku) – wskazują ekonomiści PKO BP. Za Estonią plasują się Litwa (21,1 proc.) i Łotwa (20,8 proc.). Wśród głównych składników inflacji w sierpniu na pierwszym miejscu znalazła się energia (wzrost o 38,3 proc. rok do roku).