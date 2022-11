"Na początku 2022 roku, nawet po lutowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, optymizm na rynku był zgoła inny niż obecnie - komunikaty rynkowe oraz statystyki UKNF dot. postępowań prospektowych wskazywały, że w tym roku na giełdzie może zadebiutować nawet kilkadziesiąt spółek (wraz z debiutami na rynku NewConnect). Tymczasem po dziewięciu miesiącach, na rynku głównym GPW nie było żadnego debiutu (nie licząc sześciu spółek, które przeszły z NewConnect, co akurat jest pozytywnym akcentem i świadczy o tym, że alternatywny parkiet pełni jedną ze swoich istotnych ról). Z dużym prawdopodobieństwem taki stan się utrzyma i w 2022 rok będzie zapamiętany jako rok bez żadnej transakcji IPO na rynku głównym GPW - debiutanci zawiesili postępowania (lub nawet ich nie rozpoczęli) i czekają na lepszy moment. Oczywiście, dużym znakiem zapytania pozostanie gotowość rynku i sprzyjające warunki makroekonomiczne. Obecny poziom inflacji oraz perspektywy makro na 2023 rok nie napawają optymizmem, zaufania inwestorów nie poprawiają także niejasne perspektywy regulacyjne (np. w sprawie podatku od zysków nadzwyczajnych). Natomiast, czekając na otwarcie kolejnego okienka transakcyjnego, obserwujemy pozytywne ruchy potencjalnych kandydatów do debiutu, którzy już teraz zaczynają się przygotowywać, aby w razie pojawienia się dogodnego momentu na IPO, przeprowadzić transakcję sprawnie i bezboleśnie. Spółki przygotowujące się do debiutu i ich doradcy ostrożnie wskazują drugą połowę 2023 roku jako termin potencjalnego wejścia na rynek" - powiedział wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska Kamil Wardzyński, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w III kw. 2022 roku wyniosła 9,5 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowało 12 spółek wobec 66 w III kw. 2021 roku, podano także.

Reklama

"W minionym kwartale odnotowano w Europie jedną tzw. mega ofertę (transakcję o wartości przekraczającej 1 mld euro) i jednocześnie największe co do wartości IPO w ujęciu globalnym - był to debiut spółki Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (9,1 mld euro) przeprowadzony na Deutsche Börse. Na pozostałych miejscach uplasowały się OPDEnergy (oferta o wartości 205 mln euro, debiut na BME w Hiszpanii) oraz Nordic Lights (debiut na Nasdaq Nordic Helsinki z ofertą o wartości 30 mln euro)" - zakończono.

(ISBnews)