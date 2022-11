Obowiązujące od środy: akt o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) i akt o rynkach cyfrowych (DMA – Digital Markets Act), które weszły w życie z początkiem listopada, to dwa filary unijnej reformy cyberprzestrzeni. Na ich mocy wielkie platformy internetowe będą musiały zadbać o prawa użytkowników i dopuścić konkurencję ze strony innych firm technologicznych. – Choć „unijne prawo” brzmi jak coś odległego, to będzie ono ważne dla każdego z nas – przekonuje Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.

Same regulaminy usług mają zostać uproszczone i być tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej , także na polski. Firmy będą musiały też zrezygnować z interfejsów, które manipulują użytkownikami tak, by wybierali opcje korzystniejsze dla platformy, a nie dla siebie. Tak zwane dark patterns to problem, któremu przygląda się np. polski UOKiK. Konkretne przykłady zabronionych działań Komisja Europejska przygotuje w wytycznych. DSA ustali też reguły współpracy firm internetowych z organami ścigania.

DMA ograniczy też możliwość łączenia informacji o użytkownikach, które pochodzą z różnych serwisów. Dziś platformy takie jak Meta czy Alphabet (dawniej Google) wykorzystują naszą aktywność w różnych swoich produktach, by tworzyć dokładne profile reklamowe i serwować ogłoszenia jak najbardziej dopasowane do preferencji. Prowadzi to do wielu patologii, np. jeśli algorytm Facebooka zauważy, że na Instagramie często szukamy treści związanych z hazardem, będzie podsuwał nam reklamy popychające do gry także na tej pierwszej platformie.