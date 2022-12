Nasi rozmówcy z obozu rządzącego przyznają, że kluczowe będzie nastawienie głowy państwa. - Sytuacja będzie trudna tylko wtedy, gdy Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji. Ale na razie nie ma takiego scenariusza, on tylko czuje się pominięty i boi się, że znów nas oszukają - mówi rozmówca z otoczenia premiera, nawiązując do - zdaniem PiS - niewypełnionej przez Komisję Europejską umowy. - My też czujemy się oszukani, ale mamy trudniejszą sytuację niż prezydent, bo on ma wybory za trzy lata, w których i tak nie wystartuje, a my za niecały rok, i musimy je wygrać. Tak więc na razie próbujemy uspokoić relacje z KE, będziemy przekonywać prezydenta, że ta ustawa nie wpływa na jego prerogatywy, a testowanie sędziów przez innych sędziów, choć możliwe, będzie mogło się odbywać tylko kolegialnie - przekonuje rozmówca DGP.