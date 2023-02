Sankcje, które wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw UE, mają dotyczyć m.in. czterech rosyjskich banków oraz importu z Rosji kauczuku.

Reklama

Jak przypomniał, rok temu Rosja rozpętała brutalną agresję przeciwko Ukrainie, myśląc, że może zaatakować sąsiada. "Ale to się nie powiodło. UE wspiera Ukrainę. Nasze zaangażowanie w europejską przyszłość Ukrainy pozostaje niezachwiane" - podkreślił.

Borrell był także pytany o poniedziałkową wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie.

"To istotne, aby podkreślić, jak ważna jest to wizyta. Pokazuje, jaką wagę przykładają USA do walki Ukrainy" - odpowiedział.