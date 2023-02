Według obliczeń Bloomberga opartych na danych Istat i włoskiego resortu gospodarki, koszty składników i energii potrzebnej do przygotowania najsłynniejszej neapolitańskiej potrawy wzrosły w styczniu o 25 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rekordowy wzrost cen tych produktów (o 30 proc.) zanotowano w listopadzie.

Indeks pizzy nadal znacznie przewyższa ogólną stopę inflacji, która – napędzana energią i żywnością – spadła we Włoszech w zeszłym miesiącu do 10,7 proc. Indeks Bloomberg analizuje dane dotyczące cen mąki, pomidorów, sera mozzarella, oliwy z oliwek oraz zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przygotowania pizzy w domowym piekarniku elektrycznym.

Koszt zakupu gotowej pizzy wzrósł w ciągu roku tylko o 9,6 proc., co sprawiło, że pójście do sklepu stało się wygodniejszą opcją niż przygotowanie pizzy we własnym zakresie w domu.