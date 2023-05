Reklama

Szwecja obecnie sprawuje prezydencję w UE, a ugrupowanie Akessona, choć nie posiada własnych ministrów, to zapewnia rządowi premiera Kristerssona większość w parlamencie.

Szwecja oddała znaczną część prawa do decydowania o sobie

W opublikowanym we wtorek w gazecie "Aftonbladet" artykule Akesson zauważa, że członkostwo w UE zaczyna niebezpiecznie "przypominać kaftan bezpieczeństwa".

"Szwecja po prostu oddała znaczną część swojego prawa do decydowania o sobie. Nawet, jeśli jesteśmy reprezentowani w Unii przez naszych polityków, to jesteśmy o wiele za mali, aby móc coś realnie zmienić. Oznacza to, że niemieccy, polscy, czy francuscy politycy mogą w praktyce decydować, jaki samochód będziesz mógł kupić, ile kosztować będzie benzyna albo jakie drzewo będziesz mógł wyciąć na własnej działce" - napisał Akesson.

Według polityka ponad 60 proc. wszystkich decyzji w szwedzkich gminach oraz regionach podejmowanych jest pod wpływem ustawodawstwa UE.

"Politycy i biurokraci z innych krajów, których nie możemy wybrać ani obalić, mają dziś większy wpływ na szwedzkie prawo niż ja i moi koledzy wybrani w szwedzkim (parlamencie) Riksdagu. Taki rozwój sprawia, że wola ludu, która znajduje odzwierciedlenie w wynikach wyborów parlamentarnych, będzie stawała się coraz mniej ważna" - podkreślił.

Akesson jako przykład obszaru, na który wpływ chce mieć Bruksela wymienił politykę migracyjną.

Musimy ocenić konsekwencje naszego członkostwa w UE

"W dłuższej perspektywie może oznaczać to całkowitą utratę kontroli nad tym, kto ma prawo żyć, mieszkać i pracować w granicach Szwecji. (...) Wśród Szwedów jest szerokie poparcie dla surowej polityki migracyjnej. Dzisiaj jednak istnieje bezpośrednie ryzyko, że UE podejmie decyzję idące dokładnie w przeciwnym kierunku".

Konkludując Akesson wzywa, aby dokonać analizy obecności Szwecji w UE.

"Musimy ocenić konsekwencje naszego członkostwa w UE, a także zastanowić się, w jaki sposób możemy ograniczyć nadmierne wdrażanie prawodawstwa unijnego, w które do tej pory zaangażowała się Szwecja(...). Inne państwa wykorzystują Unię dla własnych korzyści i my musimy zrobić to samo. Nadszedł czas na zapłatę za wszystkie setki miliardów, które wysłaliśmy do UE. Nie chodzi o to, co my możemy zrobić dla UE, ale raczej o to, co Unia może zrobić dla nas" - napisał.

Stanowisko Akessona skrytykowali politycy lewicowej opozycji, którzy wyrazili obawę, że propozycja oceny członkostwa w UE może oznaczać początek Swexitu.

Podobnie propozycję lidera Szwedzkich Demokratów odrzucił minister pracy i integracji Johan Pehrson z centroprawicowej i prounijnej partii Liberałowie. "Trudno zrozumieć, jak ktokolwiek po katastrofie Brexitu może w ogóle myśleć o opuszczeniu Szwecji przez UE. (...) Powinniśmy ponownie rozważyć, czy przyjąć euro" - napisał w oświadczeniu dla mediów.

Partia Szwedzcy Demokraci w latach 90. była przeciwna wejściu Szwecji do UE, a następnie opowiadała się za wystąpieniem z Unii. W ostatnich latach złagodziła swoje stanowisko, koncentrując się na walce o interesy kraju w Brukseli.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk