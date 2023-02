Kiedy inflacja w strefie euro obniży się do normalnego poziomu? Nowa prognoza

1/3 Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Bloomberga wśród ekonomistów – pierwszą, która obejmuje okres do końca 2024 r., oczekuje się, że na koniec prognozowanego okresu główne i bazowe miary wyniosą średnio 2,1 proc. Od szczytu odnotowanego na koniec 2022 r. w kolejnych kwartałach inflacja będzie się zbliżać do inflacji bazowej. Inflacja bazowa, która nie obejmuje niestabilnych pozycji, takich jak energia i jest obecnie przedmiotem szczególnej troski EBC, osiągnie szczyt na obecnym poziomie 5,2 proc. w pierwszym kwartale, po czym spadnie do 3,6 proc. w ostatnich trzech miesiącach tego roku, wynika z sondażu. Jednak na koniec prognozowanego okresu nadal będzie powyżej celu 2 proc. wyznaczonego przez EBC.