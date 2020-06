Dane z wtorku wieczorem, dotyczące nowych infekcji, skorygowano w górę i w związku z tym potwierdzona liczba nowych przypadków wyniosła 34,7 tys. Wcześniej informowano, że zdiagnozowano ponad 32 tys. zakażeń.

Od tygodnia liczba nowych przypadków codziennie rośnie; częstsze stały się przypadki zakażenia na południowym zachodzie USA, w takich stanach, jak Arizona, Kalifornia, Missisipi, Nevada i Teksas, gdzie w ostatnich dniach padały dobowe rekordy nowych infekcji.

W Teksasie we wtorek zarejestrowano 5 tys. nowych infekcji - to najwyższy dzienny wskaźnik zakażeń w tym stanie od początku pandemii. Gubernator Greg Abbott zaapelował do mieszkańców Teksasu o pozostanie w domach.

W sumie prawie połowa z 50 stanów USA odnotowała wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał w środę, że na świecie koronawirusem zakaziło się już ponad 9,2 mln ludzi, a ponad 477 tys. zmarło na Covid-19.

Również w środę szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że ostatni milion nowych przypadków koronawirusa na świecie wykryto w ciągu zaledwie tygodnia.

Dodał też, że obecnie już wszystkie kraje w Afryce mają techniczne możliwości przeprowadzania testów laboratoryjnych na koronawirusa.

Tedros oznajmił, że poważne konsekwencje kryzysu zdrowotnego, związanego z pandemią będą "odczuwalne przez wiele następnych lat".

